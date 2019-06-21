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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Слово і Діло»

Зеленський відреагував на петицію про відставку Авакова

21 чер 2019, 16:58
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію № 22/057092-еп, котра вимагала негайного відсторонення з подальшим звільненням чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Відповідна петиція, розміщена на сайті Адміністрації президента, вже набрала понад 28 тис. голосів при необхідних для розгляду 25 тис.

У відповіді Зеленського на цю петицію вказано, що в нього немає відповідних повноважень, оскільки звільнення міністра внутрішніх справ здійснюється Верховною Радою за поданням прем'єр-міністра.

За словами Зеленського, він може відстороняти та звільняти лише тих чиновників, хто призначається президентом України.

Петиція про відставку Авакова за авторством Романа Василенка була опублікована 2 червня. Вже за кілька днів вона набрала необхідні 25 тис. підписів.

Нагадаємо, на початку червня Зеленський відповів на петицію щодо своєї відставки, котра дуже швидко набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Тоді він зазначив, що президент може залишити свою посаду в чотирьох випадках: в разі смерті, відставки, поганого стану здоров’я та імпічменту.

Джерело: Ракурс


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