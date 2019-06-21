Зеленский отреагировал на петицию об отставке Авакова

Владимир Зеленский, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/n123452-zelenskiy-otreagiroval-na-peticiu-ob-otstavke-avakova.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию № 22 / 057092-эп, которая требовала немедленного отстранения с последующим увольнением действующего министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Соответствующая петиция, размещенная на сайте Администрации президента, уже набрала более 28 тыс. голосов при необходимых для рассмотрения 25 тыс.

В ответе Зеленского на эту петицию указано, что у него нет соответствующих полномочий, поскольку увольнение министра внутренних дел осуществляется Верховной Радой по представлению премьер-министра.

По словам Зеленского, он может отстранять и увольнять только тех чиновников, кто назначается президентом Украины.

Петиция об отставке Авакова за авторством Романа Василенко была опубликована 2 июня. Уже через несколько дней она набрала необходимые 25 тыс. подписей.

Напомним, в начале июня Зеленский ответил на петицию о своей отставке, которая очень быстро набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Тогда он отметил, что президент может покинуть свой пост в четырех случаях: в случае смерти, отставки, плохого состояния здоровья и импичмента.