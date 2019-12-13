Зеленский выступил в прямом эфире ток-шоу «Право на власть». Фото: Гордон

https://racurs.ua/n130777-zelenskiy-vystupil-v-pryamom-efire-tok-shou-pravo-na-vlast-video.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире украинского телеканала рассказал о том, каким он видит Донбасс в ближайшее время. Он анонсировал программу строительства жилья для переселенцев и ветеранов ООС, а также сообщил, в каком формате будет происходить обмен политзаключенными.

Вчера, 12 декабря, в эфире телеканала «1+1» президент Украины Владимир Зеленский дал развернутое интервью ведущей программы «Право на власть» Наталье Мосейчук. Главной темой программы стало подведение итогов «Нормандского саммита», а также обсуждение будущего Донбасса.

Зеленский сообщил, что вместе с Советом национальной безопасности Украины было разработано пять планов реинтеграции Донбасса. И один из них предполагает строительство стены, чего глава государства не хотел бы допустить. Президент заявил, что, если построят стену, то «это будет другое государство, которое мы никогда не признаем».

В прямом эфире программы обсуждался вопрос о строительстве жилья для переселенцев, ветеранов, и участников ООС. По заявлению президента, в течение месяца мэрам и главам областных государственных администраций будет представлена соответствующая программа.

Возвращение политзаключенных, которые незаконно удерживаются в России и Крыму, по заявлению Зеленского, будет проводиться только после обмена «всех на всех». Он отметил, что этот вопрос был одним из ключевых во время встречи в нормандском формате.

Также поднимались другие социально и политически значимые для Украины темы.

Вчера «Ракурс» сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский должен дать первое полноценное интервью для российских СМИ. Его должны показать в эфире телеканала «Россия 1» в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» уже 15 декабря.