Зеленський виступив в прямому ефірі ток-шоу «Право на владу». Фото: Гордон

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський в прямому ефірі українського телеканалу розповів про те, яким він бачить Донбас найближчим часом. Він анонсував програму будівництва житла для переселенців і ветеранів ООС, а також повідомив, в якому форматі буде відбуватися обмін політв’язнями.

Вчора, 12 грудня, в ефірі телеканалу «1+1» президент України Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв’ю ведучій програми «Право на владу» Наталії Мосейчук. Головною темою програми стало підведення підсумків «Нормандського саміту», а також обговорення майбутнього Донбасу.

Зеленський повідомив, що разом з Радою національної безпеки України було розроблено п’ять планів реінтеграції Донбасу. І один з них передбачає будівництво стіни, чого голова держави не хотів би допустити. Президент заявив, що, якщо побудують стіну, то «це буде інша держава, яку ми ніколи не визнаємо».

У прямому ефірі програми обговорювалося питання про будівництво житла для переселенців, ветеранів, і учасників ООС. За заявою президента, протягом місяця мерам і головам обласних державних адміністрацій буде представлена ​​відповідна програма.

Повернення політв’язнів, які незаконно утримуються в Росії і Криму, за заявою Зеленського, буде проводитися тільки після обміну «всіх на всіх». Він зазначив, що це питання було одним з ключових під час зустрічі в нормандському форматі.

Також піднімалися інші соціально і політично значимі для України теми.

Вчора «Ракурс» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський повинен дати перше повноцінне інтерв’ю для російських ЗМІ. Його повинні показати в ефірі телеканалу «Росія 1» в телепрограмі «Москва. Кремль. Путін» вже 15 грудня.