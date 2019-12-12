Головні новини за 12 грудня: справа Шеремета та закон про особливий статус ОРДЛО

Павло Шеремет, фото: «Телеканал 24»

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Верховна Рада під час свого сьогоднішнього засідання ще на рік продовжила термін дії закону про особливий статус самоврядування на окупованому росіянами Донбасі. За цей законопроект у першому читанні та в цілому проголосували 320 народних обранців.

Верховний суд ухвалив рішення згідно з яким пішохода, якого визнали винуватцем ДТП, зобов’язали ремонтувати постраждалий внаслідок інциденту автомобіль. Рішення Верховного суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Рятувальники станом на сьогоднішній ранок на згарищі будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі знайшли тіла усіх людей, які вважалися зниклими. Внаслідок цієї пожежі постраждали 47 осіб, з них 16 загинули.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні заявив про розкриття вбивства журналіста Павла Шеремета, яке сталося в липні 2016 року в Києві, й затримання фігурантів цього злочину. Згодом під час брифінгу правоохоронці назвали імена п’ятьох підозрюваних. Також стало відомо, що слідство спочатку відпрацьовувало чотири версії.

Генштаб ЗСУ вляпався у скандал через необережні заяви начальника Управління цивільно-військового співробітництва полковника Олексія Ноздрачова, котрий заявив про готовність українських військових до «реінтеграції» з російськими військовими і бойовиками ОРДЛО, якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення.

Перше повноцінне інтерв’ю президента України Володимира Зеленського російським ЗМІ невдовзі покажуть у телепрограмі «Москва. Кремль. Путін» в ефірі телеканалу «Россия 1».