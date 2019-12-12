Дослідники виявили механізм мозку, пов’язаний з імпульсивним потягом до їжі

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Ракурс

Учені з університету Джорджії (США) виявили у мозку механізм, пов’язаний з імпульсивним потягом до їжі, а також з кількома психіатричними розладами, включаючи наркоманію та надмірний потяг до азартних ігор.

Це відкриття в майбутньому, ймовірно, дозволить розробити терапевтичні засоби для боротьби з переїданням, повідомляє прес-служба вишу.

Проводячи експерименти на щурах дослідники сконцентрувалися на підмножині клітин мозку, які продукують спеціальний тип передавача в гіпоталамусі — гормон концентрації меланіну (melanin-concentrating hormone, MCH).

Хоча попередні дослідження показали, що підвищення рівня цього гормону в мозку може збільшити споживання їжі, це стало першим, яке показало, що він також грає роль в імпульсивній поведінці, зазначають учені.

Ми виявили, що, коли ми активуємо клітини мозку, які виробляють MCH, тварини стають більш імпульсивними в своїй поведінці щодо їжі, — наголошують дослідники.

Щоб перевірити імпульсивність, дослідники навчили щурів натискати важіль, щоб отримати «смачну, з високим вмістом жиру і високим вмістом цукру» гранулу. Однак щурам довелося чекати 20 секунд між натисканнями важеля. Якщо щур занадто швидко тиснув на важіль, йому доводилося чекати ще 20 секунд.

Потім дослідники використовували передові методи для активації специфічного нейронного шляху MCH від гіпоталамуса до гіпокампу, частини мозку, що бере участь в навчанні і функції пам’яті.

Результати показали, що MCH не впливає на те, наскільки тварини любили їжу або як сильно вони були готові працювати для їжі. Швидше, схема впливала на стримуючий контроль тварин або їхню здатність зупиняти себе від спроб отримати їжу.

Активація цього специфічного шляху нейронів MCH посилила імпульсивну поведінку, не впливаючи на нормальне харчування для потреби в калоріях або мотивацію споживати смачну їжу, — зазначають учені.

Розуміння того, що ця схема, яка вибірково впливає на імпульсивність щодо їжі, існує, відкриває двері до можливості того, що коли-небудь ми зможемо розробити лікарські препарати від переїдання, які допоможуть людям дотримуватися дієти, не знижуючи нормальний апетит та не роблячи смачну їжу менш смачною, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, нещодавно американські вчені дійшли висновку, що переїданню сприяють нейрони мозку, які стимулюють відчуття задоволення від надлишку калорійної їжі.