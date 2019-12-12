Исследователи обнаружили механизм мозга, связанный с импульсивным влечением к пище

https://racurs.ua/n130775-uchenye-obnarujili-mehanizm-mozga-svyazannyy-s-pereedaniem.html

Ракурс

Ученые из университета Джорджии (США) обнаружили в мозге механизм, связанный с импульсивным влечением к пище, а также с несколькими психиатрическими расстройствами, включая наркоманию и чрезмерное влечение к азартным играм.

Это открытие в будущем, вероятно, позволит разработать терапевтические средства для борьбы с перееданием, сообщает пресс-служба вуза.

Проводя эксперименты на крысах исследователи сконцентрировались на группе клеток мозга, продуцирующих специальный тип передатчика в гипоталамусе — гормон концентрации меланина (melanin-concentrating hormone, MCH).

Хотя предыдущие исследования показали, что повышение уровня этого гормона в мозге может увеличить потребление пищи, это стало первым, показавшим, что он также играет роль в импульсивном поведении, отмечают ученые.

Мы обнаружили, что, когда мы активируем клетки мозга, которые производят MCH, животные становятся более импульсивными в своем поведении относительно еды, — отмечают исследователи.

Чтобы проверить импульсивность, исследователи научили крыс нажимать рычаг, чтобы получить «вкусную, с высоким содержанием жира и высоким содержанием сахара» гранулу. Однако крысам пришлось ждать 20 секунд между нажатиями рычага. Если крыса слишком быстро давление на рычаг, ей приходилось ждать еще 20 секунд.

Затем исследователи использовали передовые методы для активации специфического нейронного пути MCH от гипоталамуса к гиппокампу, части мозга, участвующей в обучении и функции памяти.

Результаты показали, что MCH не влияет на то, насколько животные любили пищу или как сильно они были готовы работать для еды. Скорее, схема влияла на сдерживающий контроль животных или их способность останавливать себя от попыток получить пищу.

Активация этого специфического пути нейронов MCH усилила импульсивное поведение, не влияя на нормальное питание для потребности в калориях или мотивацию потреблять вкусную пищу, — отмечают ученые.

Понимание того, что эта схема, которая избирательно влияет на импульсивность в еде, существует, открывает дверь к возможности того, что когда-нибудь мы сможем разработать лекарственные препараты от переедания, которые помогут людям соблюдать диету, не снижая нормальный аппетит и не делая вкусную пищу менее вкусной, — подчеркивают исследователи.

Напомним, недавно американские ученые пришли к выводу, что перееданию способствуют нейроны мозга, которые стимулируют чувство удовлетворения от избытка калорийной пищи.