Драка в Раде: экс-депутата Кайду отпустили на поруки

Алексея Кайду отпустили на поруки, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n130774-draka-v-rade-eks-deputata-kaydu-otpustili-na-poruki.html

Ракурс

Печерский районный суд Киева сегодня отпустил на поруки бывшего народного депутата Верховной Рады VII Алексея Кайду, которого недавно задержали за драку в помещении комитетов Верховной Рады.

Кайду отпустили под личное поручительство народных депутатов. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил лидер ВО «Свобода» Олен Тягнибок.

Искренне благодарен всем, кто переживал, поддерживал и молился — отреагировал Кайда на это решение суда в своем Фейсбуке.

Обвинение просило избрать для Кайды меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права на залог.

Драка в Верховной Раде произошла 11 декабря между представителями «Слуги народа» и «Свободы». В результате в больницу попал нардеп из «Слуги народа» Андрей Богданец.

Напомним, СМИ установили, что Богданец в 2015 году был осужден Тернопольским городским судом к условному сроку ограничения свободы за драку и хулиганство.