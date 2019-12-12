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Ракурс
Алексея Кайду отпустили на поруки, фото: социальные сети

Драка в Раде: экс-депутата Кайду отпустили на поруки

12 дек 2019, 23:19
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Печерский районный суд Киева сегодня отпустил на поруки бывшего народного депутата Верховной Рады VII Алексея Кайду, которого недавно задержали за драку в помещении комитетов Верховной Рады.

Кайду отпустили под личное поручительство народных депутатов. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил лидер ВО «Свобода» Олен Тягнибок.

Искренне благодарен всем, кто переживал, поддерживал и молился — отреагировал Кайда на это решение суда в своем Фейсбуке.

Обвинение просило избрать для Кайды меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права на залог.

Драка в Верховной Раде произошла 11 декабря между представителями «Слуги народа» и «Свободы». В результате в больницу попал нардеп из «Слуги народа» Андрей Богданец.

Напомним, СМИ установили, что Богданец в 2015 году был осужден Тернопольским городским судом к условному сроку ограничения свободы за драку и хулиганство.

Источник: Ракурс


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