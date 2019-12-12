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Ракурс
Олексія Кайду відпустили на поруки, фото: соціальні мережі

Бійка в Раді: екс-депутата Кайду відпустили на поруки

12 гру 2019, 23:19
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Печерський районний суд Києва сьогодні відпустив на поруки колишнього народного депутата Верховної Ради VII Олексія Кайду, якого нещодавно затримали через бійку в приміщенні комітетів Верховної Ради.

Кайду відпустили під особисту поруку народних депутатів. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив лідер ВО «Свобода» Олен Тягнибок.

Щиро вдячний усім, хто переживав, підтримував і молився! — відреагував Кайда на це рішення суду у своєму Фейсбуці.

Звинувачення просило обрати для Кайди запобіжний захід у виді тримання під вартою на два місяці без права на заставу.

Бійка у Верховній Раді сталася 11 грудня між представниками «Слуги народу» та «Свободи». В результаті до лікарні потрапив нардеп зі «Слуги народу» Андрій Богданець.

Нагадаємо, ЗМІ встановили, що Богданець у 2015 році був засуджений Тернопільським міськрайонним судом до умовного строку обмеження волі за бійку та хуліганство.

Джерело: Ракурс


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