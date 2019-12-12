Рада підтримала законопроект про захист прав боржників

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Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект № 2133 «Про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності», покликаний захистити боржників від недобросовісних дій колекторів.

У першому читанні та за основу цей законопроект підтримали 309 народних обранців, ще дев’ять утрималися. Проти ніхто не проголосував. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Цей законопроект пропонує визначити поняття колекторської діяльності як професійної діяльності з врегулювання простроченої заборгованості, що спрямована на добровільне її погашення боржником на користь кредитора.

Водночас законопроект забороняє колекторам залякувати чи ображати боржників та членів їхніх сімей, використовувати силу та інші дії, що посягають на права, свободи та власність.

У пояснювальній записці законопроекту зазначається, що попри те, що сьогодні в Україні існують понад 200 підприємств, які працюють у цій сфері, колекторство досі не є врегульованим на законодавчому рівні.

Колекторська діяльність наразі тісно межує із кримінально карними діяннями разом з іншими порушеннями законодавства, — наголошують автори законопроекту.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді був зареєстрований законопроект народного депутата зі «Слуги народу» Максима Бужанського, який передбачає скасування ухваленого навесні мовного закону.