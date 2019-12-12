«Борг Януковича»: Верховний суд Британії завершив слухання

Віктор Янукович та Володимир Путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n130772-borg-yanukovycha-verhovnyy-sud-brytaniyi-zavershyv-sluhannya.html

Ракурс

Верховний суд Великої Британії завершив слухання у справі щодо так званого «боргу Януковича» — облігацій на суму 3 млрд дол. США, які Росія придбала в 2013 році у межах домовленостей між Володимиром Путіним та Віктором Януковичем.

Слухання у цій справі тривали з 9 грудня, повідомляє прес-служба суду.

Рішення суду очікується в першій половині 2020 року.

Виплати за «боргом Януковича» мали відбутися до 21 грудня 2015 року, однак Україна в грудні того ж року оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед РФ через її агресію проти нашої держави.

У лютому 2016 року Росія подала позов до Високого суду Англії щодо стягнення з України цієї суми. З того часу в британських судах різної інстанції триває розгляд цієї справи.

Нагадаємо, Росія нещодавно збільшила до 4,5 млрд дол. вимоги до України за «боргом Януковича». Причиною цього в Росії називають «нараховані відсотки».