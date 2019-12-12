«Долг Януковича»: Верховный суд Великобритании завершил слушания

Виктор Янукович и Владимир Путин, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n130772-dolg-yanukovicha-verhovnyy-sud-velikobritanii-zavershil-slushaniya.html

Ракурс

Верховный суд Великобритании завершил слушания по делу о так называемом «долге Януковича» — облигациях на сумму 3 млрд долл. США, которые Россия приобрела в 2013 году в рамках договоренностей между Владимиром Путиным и Виктором Януковичем.

Слушания по этому делу длились с 9 декабря, сообщает пресс-служба суда.

Решение суда ожидается в первой половине 2020 года.

Выплаты по «долгу Януковича» должны были состояться до 21 декабря 2015 года, однако Украина в декабре того же года объявила мораторий на выплату всех долгов перед РФ из-за ее агрессии против нашей страны.

В феврале 2016 года Россия подала иск в Высокий суд Англии о взыскании с Украины этой суммы. С тех пор в британских судах различной инстанции продолжается рассмотрение этого дела.

Напомним, Россия недавно увеличила до 4,5 млрд долл. требования к Украине по «долгу Януковича». Причиной этого в России называют «начисленные проценты».