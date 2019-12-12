Рада поддержала законопроект о защите прав должников

https://racurs.ua/n130773-zakon-o-zaschite-doljnikov-ot-kollektorov-podderjan-v-pervom-chtenii.html

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Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 2133 «О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности», призванный защитить должников от недобросовестных действий коллекторов.

В первом чтении и за основу этот законопроект поддержали 309 народных избранников, еще девять воздержались. Против никто не проголосовал. Об этом сообщается на сайте парламента.

Этот законопроект предлагает определить понятие коллекторской деятельности как профессиональной деятельности по урегулированию просроченной задолженности, которая направлена ​​на добровольное ее погашения должником в пользу кредитора.

В то же время законопроект запрещает коллекторам запугивать или оскорблять должников и членов их семей, использовать силу и другие действия, посягающие на права, свободы и собственность.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что несмотря на то, что сегодня в Украине существуют более 200 предприятий, работающих в этой сфере, коллекторство до сих пор не урегулировано на законодательном уровне.

Коллекторская деятельность в настоящее время тесно граничит с уголовно наказуемыми деяниями вместе с другими нарушениями законодательства, — отмечают авторы законопроекта.

Напомним, сегодня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект народного депутата из «Слуги народа» Максима Бужанского, предусматривающий отмену принятого весной языкового закона.