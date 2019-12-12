Андрій Богданець, фото: НВ

https://racurs.ua/ua/n130768-biyka-v-radi-sluga-narodu-bogdanec-buv-ranishe-sudymyy-za-huliganstvo-zmi-dokument.html

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Андрій Богданець, народний депутат із фракції «Слуга народу», котрого нещодавно госпіталізували в результаті бійки після засідання аграрного комітету Верховної Ради, раніше був судимий за хуліганство (ст. 296 Кримінального кодексу) та завдання умисного тілесного ушкодження середньої тяжкості (ст. 122).

Відповідну справу розглядав у 2015 році Тернопільський міськрайонний суд. Про це повідомляють УНН з посиланням на відповідні судові документи.

Зазначається, що справа, в якій фігурував Богданець, стосувалася інциденту, котрий стався у 2014 році, коли він був заступником директора ПАТ «Птахофабрика Тернопільська».

В ухвалі суду вказано, що Богданець 18 листопада 2014 року одному з районів Тернополя, щоб «показати свою винятковість та розпущеність», безпричинно розпочав у конфлікт з потерпілим, під час якого вдарив його кулаком у виличну частину обличчя, чим спричинив тілесні ушкодження у виді закритої черепно-мозкової травми.

Зазначається, що в потерпілого були зафіксовані переломи лівої виличної кістки, передньої і зовнішньої стінок лівої верхньощелепної пазухи, з крововиливом у її порожнину, та виличного відростка лівої скроневої кістки, розходження лівого клиновиличного шва.

Богданець провину визнав, його було засуджено до двох років обмеження волі з іспитовим строком один рік, а також сплати 6 тис. грн моральної шкоди.

11 грудня цього року відбулася бійка між депутатами представниками «Слуги народу» та «Свободи».

Прокуратура просить Печерський райсуд столиці для одного з учасників бійки екс-нардепа Олексія Кайди обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою на два місяці без права на заставу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив колишній депутат Ігор Мосійчук.

Нагадаємо, Кайду та Олега Куцина затримали вранці 12 грудня.