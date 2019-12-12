Андрей Богданец, фото: НВ

https://racurs.ua/n130768-draka-v-rade-sluga-naroda-bogdanec-byl-ranee-sudim-za-huliganstvo-smi-dokument.html

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Андрей Богданец, народный депутат из фракции «Слуга народа», которого недавно госпитализировали в результате драки после заседания аграрного комитета Верховной Рады, ранее был судим за хулиганство (ст. 296 Уголовного кодекса) и нанесение умышленного телесного повреждения средней тяжести (ст. 122).

Соответствующее дело рассматривал в 2015 году Тернопольский горрайонный суд. Об этом сообщают УНН со ссылкой на соответствующие судебные документы.

Отмечается, что дело, в котором фигурировал Богданец, касалось инцидента, произошедшего в 2014 году, когда он был заместителем директора ОАО «Птицефабрика Тернопольская».

В постановлении суда указано, что Богданец 18 ноября 2014 года в одном из районов Тернополя, чтобы «показать свою исключительность и распущенность», беспричинно начал в конфликт с потерпевшим, в ходе которого ударил его кулаком в скуловую часть лица, чем причинил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы.

Отмечается, что у пострадавшего были зафиксированы переломы левой скуловой кости, передней и внешней стенок левой верхнечелюстной пазухи, с кровоизлиянием в ее полость, и скулового отростка левой височной кости, расхождение левого клиновиличного шва.

Богданец вину признал, он был приговорен к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком один год, а также к уплате 6 тыс. грн морального ущерба.

11 декабря этого года произошла драка между депутатами представителями «Слуги народа» и «Свободы».

Прокуратура просит Печерский райсуд столицы для одного из участников драки экснардепа Алексея Кайды избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права на залог. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший депутат Игорь Мосийчук.

Напомним, Кайду и Олега Куцина задержали утром 12 декабря.