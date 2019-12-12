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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Інтерв’ю Зеленського російським ЗМІ покажуть у програмі «Москва. Кремль. Путін»https://racurs.ua/ua/n130769-interv-u-zelenskogo-rosiyskym-zmi-pokajut-u-programi-moskva-kreml-putin.htmlРакурс
Перше повноцінне інтерв’ю президента України Володимира Зеленського російським ЗМІ невдовзі покажуть в ефірі телеканалу «Россия 1» у телепрограмі «Москва. Кремль. Путін».
Інтерв’ю Зеленського журналістові Павлу Зарубіну продемонструють 15 грудня, повідомляє видання «Вести».
Телепрограма «Москва. Кремль. Путін» — це спін-оф ток-шоу «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим». Вона виходить із вересня 2018 року й зосереджується на діяльності президента Росії Володимира Путіна.
9 грудня в Парижі в межах саміту «нормандської четвірки» Зеленський провів особисту зустріч із Путіним.
Нагадаємо, під час саміту в Парижі була досягнута домовленість про початок до кінця року повного всебічного та безстрокового припинення вогню на сході України та проведення обміну полоненими у форматі «всіх на всіх».
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