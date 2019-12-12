Интервью Зеленского российским СМИ покажут в программе «Москва. Кремль. Путин»

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n130769-intervu-zelenskogo-rossiyskim-smi-pokajut-v-programme-moskva-kreml-putin.html

Ракурс

Первое полноценное интервью президента Украины Владимира Зеленского российским СМИ вскоре покажут в эфире телеканала «Россия 1» в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Интервью Зеленского журналисту Павлу Зарубину продемонстрируют 15 декабря, сообщает издание «Вести».

Телепрограмма «Москва. Кремль. Путин» — это спин-офф ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Она выходит из сентября 2018 года и сосредотачивается на деятельности президента России Владимира Путина.

9 декабря в Париже в рамках саммита «нормандской четверки» Зеленский провел личную встречу с Путиным.

Напомним, во время саммита в Париже была достигнута договоренность о начале до конца года полного всестороннего и бессрочного прекращения огня на востоке Украины и проведении обмена пленными в формате «всех на всех».