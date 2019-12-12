Главные новости за 12 декабря: дело Шеремета и закон об особом статусе ОРДЛО

Павло Шеремет, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n130776-glavnye-novosti-za-12-dekabrya-delo-sheremeta-i-zakon-ob-osobom-statuse-ordlo.html

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Верховная Рада во время своего сегодняшнего заседания еще на год продлила срок действия закона об особом статусе самоуправления на оккупированном россиянами Донбассе. За этот законопроект в первом чтении и в целом проголосовали 320 народных избранников.

Верховный суд принял решение согласно которому пешехода, признанного виновником ДТП, обязали ремонтировать пострадавший в результате инцидента автомобиль. Решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Спасатели по состоянию на сегодняшнее утро на пепелище здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе нашли тела всех людей, которые считались пропавшими. Вследствие этого пожара пострадали 47 человек, из них 16 погибли.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня заявил о раскрытии убийства журналиста Павла Шеремета, которое произошло в июле 2016 года в Киеве, и задержании фигурантов этого преступления. Впоследствии во время брифинга правоохранители назвали имена пятерых подозреваемых. Также стало известно, что следствие изначально отрабатывало четыре версии.

Генштаб ВСУ вляпался в скандал из-за неосторожных заявлений начальника Управления гражданско-военного сотрудничества полковника Алексея Ноздрачева, который заявил о готовности украинских военных к «реинтеграции» с российскими военными и боевиками ОРДЛО, если будет принято соответствующее политическое решение.

Первое полноценное интервью президента Украины Владимира Зеленского российским СМИ вскоре покажут в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».