Володимир Зеленський. Фото: Мінфін

https://racurs.ua/ua/n131261-programu-kredytiv-na-jytlo-dlya-veteraniv-oos-i-pereselenciv-zapustyat-nastupnogo-roku-zelenskyy.html

Ракурс

Ветерани ООС і переселенці зможуть скористатися державною програмою кредитів на житло, яка буде запущена вже наступного року.

Про це під час засідання Ради розвитку громад і територій заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що ветерани ООС і переселенці з Донбасу зможуть придбати житло за рахунок державного кредиту під 3% річних терміном до 20 років. При цьому початковий внесок покупця повинен складати не менше 6%.

Президент додав, що для реалізації даної програми буде потрібна координація дій центральної влади з органами управління на місцях.

Зеленський також повідомив, що рішення про запуск програми доступного житла для ветеранів ООС і вимушених переселенців було прийнято у листопаді поточного року.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський на початку грудня в ефірі програми «Право на владу» заявив, що протягом місяця мерам і головам обласних державних адміністрацій буде представлена ​​програма будівництва житла для переселенців, ветеранів та учасниківООС.