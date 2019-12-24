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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: Мінфін

Програму кредитів на житло для ветеранів ООС і переселенців запустять наступного року — Зеленський

24 гру 2019, 16:32
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Ветерани ООС і переселенці зможуть скористатися державною програмою кредитів на житло, яка буде запущена вже наступного року.

Про це під час засідання Ради розвитку громад і територій заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що ветерани ООС і переселенці з Донбасу зможуть придбати житло за рахунок державного кредиту під 3% річних терміном до 20 років. При цьому початковий внесок покупця повинен складати не менше 6%.

Президент додав, що для реалізації даної програми буде потрібна координація дій центральної влади з органами управління на місцях.

Зеленський також повідомив, що рішення про запуск програми доступного житла для ветеранів ООС і вимушених переселенців було прийнято у листопаді поточного року.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський на початку грудня в ефірі програми «Право на владу» заявив, що протягом місяця мерам і головам обласних державних адміністрацій буде представлена ​​програма будівництва житла для переселенців, ветеранів та учасниківООС.

Джерело: Ракурс


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