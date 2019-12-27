У Києві 21 грудня відбувся захід, присвячений 140-й річниці з дня народження Сталіна, фото: КПУ

https://racurs.ua/ua/n131390-den-narodjennya-stalina-v-yatrovych-zvernuvsya-do-sbu-cherez-provedenyy-komunistamy-zahid.html

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Володимир В’ятрович, народний депутат із фракції «Європейська солідарність», направив до СБУ звернення з приводу проведеної Компартією в Києві 21 грудня науково-практичній конференції на тему «І. В. Сталін і революційне перетворення світу», присвяченій 140-й річниці з дня народження колишнього радянського диктатора.

Про це В’ятрович повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук й оприлюднив текст цього звернення.

Народний обранець наголошує, що відродження в Росії культу Сталіна починалося з ігнорування владою подібних «громадських ініціатив».

Не сміємо допустити подібного в Україні, Служба безпеки України має розслідувати і притягти до відповідальності учасників зборів сталіністів, як передбачено законодавством, — наголошує нардеп.

Нагадаємо, В’ятрович 3 грудня склав присягу народного депутата. 14 листопада його зареєстрували народним депутатом. До Верховної Ради він потрапив у зв’язку зі складанням повноважень Іриною Луценко.