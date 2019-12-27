Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві 21 грудня відбувся захід, присвячений 140-й річниці з дня народження Сталіна, фото: КПУ
День народження Сталіна: В’ятрович звернувся до СБУ через проведений комуністами захід (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n131390-den-narodjennya-stalina-v-yatrovych-zvernuvsya-do-sbu-cherez-provedenyy-komunistamy-zahid.htmlРакурс
Володимир В’ятрович, народний депутат із фракції «Європейська солідарність», направив до СБУ звернення з приводу проведеної Компартією в Києві 21 грудня науково-практичній конференції на тему «І. В. Сталін і революційне перетворення світу», присвяченій 140-й річниці з дня народження колишнього радянського диктатора.
Про це В’ятрович повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук й оприлюднив текст цього звернення.
Народний обранець наголошує, що відродження в Росії культу Сталіна починалося з ігнорування владою подібних «громадських ініціатив».
Не сміємо допустити подібного в Україні, Служба безпеки України має розслідувати і притягти до відповідальності учасників зборів сталіністів, як передбачено законодавством, — наголошує нардеп.
Нагадаємо, В’ятрович 3 грудня склав присягу народного депутата. 14 листопада його зареєстрували народним депутатом. До Верховної Ради він потрапив у зв’язку зі складанням повноважень Іриною Луценко.
Загрузка...