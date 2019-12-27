Справи Майдану: в Генпрокуратурі заявивли, що Київ не має правових підстав обміняти екс-беркутівців, фото — Новинарня

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Ракурс

Прокурор Генпрокуратури Яніс Сімонов 27 грудня в Апеляційному суді Києва, який розглядає клопотання про зміну запобіжного заходу п’ятьом екс-беркутівцям, заявив про відсутність правових підстав для їхнього включення до списків на обмін з представниками бойовиків так званих ДНР-ЛНР.

Сімонов під час судового засідання повідомив судді, що обвинувачення тільки зі ЗМІ дізналося про можливе включення обвинувачених у справі до списку на обмін. Під час спілкування з медіа у перерві засідання прокурор додав, що подібна інформація з’являлася щоразу, коли в суспільстві чи на найвищому міжурядовому рівні обговорювалося звільнення утримуваних осіб та обмін.

Питання про обмін п’ятьох екс-беркутівців порушувалось і два, і три роки тому. Але процесуальних і законних юридичних підстав вирішувати питання щодо обміну немає, оскільки їх обвинувачують у злочинах, скоєних саме 20 лютого 2014 року. А про обмін говорять після анексія Росії щодо Криму, — заявив Сімонов.

Київський апеляційний суд сьогодні розглядає скаргу на запобіжний захід для колишніх співробітників «Беркуту», яких обвинувачують у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році. Фігуранти справи Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін залишаються наразі в СІЗО. Олександр Маринченко — під цілодобовим домашнім арештом, Сергій Тамтура — під нічним домашнім арештом без носіння електронного браслету.

ЗМІ повідомляли, що клопотання про зміну запобіжного заходу для екс-беркутівців внесли з метою їх ймовірного внесення у списки на обмін з Росією.

Адвокат Валентин Рибін (він захищав у суді й Віктора Януковича — «Ракурс») стверджував, що 23 грудня всі п’ятеро осіб були включені Києвом у список на обмін, але наступного дня українська сторона буцімто передумала.

Учора суд відпустив під особисте зобов’язання чотирьох учасників захоплення Маріупольського УВС у 2014 році. Попри рішення суду щодо зміни запобіжного заходу, підозрюваних не відпустили в залі суду, а доставили до Державної кримінальної виконавчої служби, де вони перебуватимуть до обміну.