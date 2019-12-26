Обмін полоненими: суд відпустив під особисте зобов’язання чотирьох учасників захоплення Маріупольського УВС у 2014 році

Під час судового засідання, фото: 0629

https://racurs.ua/ua/n131344-obmin-polonenymy-sud-vidpustyv-pid-osobyste-zobov-yazannya-chotyroh-uchasnykiv-zahoplennya.html

Ракурс

Жовтневий районний суд Маріуполя у сьогодні ухвалив рішення відпустити під особисте зобов’язання чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до захоплення Маріупольського ГУВС 9 травня 2014 року.

Усі вони написали заяви із проханням включити їх до списків майбутнього обміну полоненими, повідомляє видання 0629.

Зазначається, що, попри рішення суду щодо зміни запобіжного заходу, підозрюваних не відпустили в залі суду. Їх доставили до Державної кримінальної виконавчої служби, де вони перебуватимуть до обміну.

Будівлю Маріупольського управління міліції група терористів під керівництвом колишнього міліціонера Недавнього на прізвисько Мангуст захопила 9 травня 2014 року.

Операцію зі звільнення захопленої будівлі здійснювалася силами міліції, ЗСУ та батальйонів «Дніпро» і «Азов». В результаті збройного протистояння тоді загинули 13 осіб.

Частині терористів вдалося, переодягнувшись, залишити очеплений район. Таким чином, на лаві підсудних опинилися лише четверо з них.

Згідно з висунутими звинуваченнями, їм могло загрожувати довічне ув’язнення, однак тепер їх, скоріше за все, обміняють на українців, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях чи в Росії.

Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, обмін полоненими з ОРДЛО може відбутися 29 грудня.