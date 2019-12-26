Обмін полоненими з ОРДЛО очікується 29 грудня — ЗМІ РФ. Фото: dt.ua

https://racurs.ua/ua/n131337-obmin-polonenymy-z-ordlo-ochikuietsya-29-grudnya-zmi-rf.html

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Обмін полоненими між українською стороною і проросійськими бойовиками у Донецьку та Луганську очікується найближчої неділі, 29 грудня.

Про остаточне узгодження саме цієї дати сьогодні повідомило російське видання «КоммерсантЪ» із посиланням на два поінформовані джерела. За їхньою інформацією, ще опрацьовуються деталі майбутнього обміну полоненими, але щодо дати дискусій вже немає.

Домовилися провести обмін 29 грудня, якщо, звичайно, не станеться щось непередбачуване, — зазначив один зі співрозмовників.

Обмін має відбутися за формулою «всіх встановлених на всіх встановлених». Але через те, що близько 40 осіб, внесених до списків на передачу бойовикам, попросили не обмінювати їх, члени ОРДЛО хочуть до дня обміну впевнитися, що відмова від обміну була добровільною. Перевіркою нібито повинен зайнятися глава гуманітарної підгрупи у Тристоронній контактній групі в Мінську Тоні Фріш.

При цьому кількість обмінюваних осіб з обох сторін поки що невідома. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що очікує повернення до України близько 70 полонених. У свою чергу російські ЗМІ писали, що проросійських бойовиків видадуть близько 250 осіб.

Нагадаємо, домовленість про обмін полоненими між Україною й ОРДЛО до Нового року була досягнута на зустрічі «нормандської четвірки» у Парижі 9 грудня. Останній подібний обмін відбувся в грудні 2017 року.