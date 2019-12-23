Беркут. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n131210-obvynuvachuvanyh-u-rozstrili-ludey-na-instytutskiy-eks-berkutivciv-hochut-obminyaty-zmi.html

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Екс-беркутівці, які звинувачуються у розстрілі мирних протестувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, можуть бути незабаром передані бойовикам ДНР. Українська сторона готова включити їх до списків у рамках програми по обміну полоненими.

Про це повідомляє «Громадське ТБ», посилаючись на власні джерела, причетні до даного кримінального процесу.

Для цих екс-беркутівців готуються змінити запобіжний захід і відповідне розпорядження вже підготовлено Генпрокуратурою. Рішення про обмін екс-беркутівців приймалося на рівні вищого керівництва країни.

Вже завтра, 24 грудня, має відбутися судове засідання у справі про вбивство 48 осіб і поранення 80 людей на вулиці Інститутській у Києві.

Під час цього засідання і буде змінено запобіжний захід для обвинувачуваних.

Нагадаємо, що сьогодні в Мінську контактна група погодила умови обміну полоненими, який повинен відбутися до кінця поточного року.