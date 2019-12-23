Обмін полоненими між Україною та Росією відбудеться до кінця 2019 року.

Тристороння контактна група у Мінську узгодила позиції щодо даного питання. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Представник РФ на переговорах Борис Гризлов підтвердив інформацію. Сторони домовились обміняти полонених ще до кінця нинішнього року.

Контактна група погодила умови звільнення та обміну утримуваних осіб до кінця року, — заявив Гризлов.

Домовленість підтвердила і так звана омбудсмен ДНР Дар’я Морозова. Вона повідомила, що точна дата обміну буде названа пізніше. Зараз, за її словами, сторони ведуть роботу з підготовки остаточного списку осіб.

Раніше Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України, розповів про причину затримки обміну полоненими. Тристороння контактна група не змогла узгодити відповідні списки, оскільки Київ планує повернути максимальну кількість людей, які утримуються в Росії та окупованих територіях.