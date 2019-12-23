Новорічний стіл-2020: скільки доведеться заплатити українцям

Новорічний стіл. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n131206-novorichnyy-stil-2020-skilky-dovedetsya-zaplatyty-ukrayincyam.html

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Новорічний стіл-2020 для українців коштуватиме дорожче, ніж торішній святковий стіл на 5,6%. За скромними підрахунками середньостатистична українська сім’я із чотирьох чоловік витратить на новорічний святковий стіл 1620,70 грн.

Таку суму озвучив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.

Для розрахунків було взято традиційне для українців новорічне меню, в яке входять салати, м’ясні і рибні продукти, фрукти, овочі, хлібобулочні вироби та напої.

Так, 3 кг популярного салату «Олів'є" обійдеться в 140 грн, що на 7,9% дорожче торішніх розцінок. Для приготування 1,5 кг салату «Оселедець під шубою» доведеться витратити 120,22 грн. Найдорожчим інгредієнтом даного салату є філе оселедця, півкілограма якого обійдеться українцям в 100 грн.

Ненабагато зростуть витрати і на м’ясні продукти. Півкілограма нарізки з сирокопченої ковбаси «Салямі» та копченої підчеревини коштує у середньому по 80 грн, свіжий биток із свинини — 82,50 грн. За 1 кг свіжого курячого філе доведеться заплатити в середньому 120 грн.

Разом вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 362,50 грн.

Півкілограма оселедця обійдеться в 100 грн, 300 г твердого сиру — 60 грн, а пачка вершкового масла вагою 200 г — 34 грн.

Середня вартість овочів на новорічному столі складе 181,71 грн, а фруктів — 93 грн.

Кілограмовий батон білого хліба коштує 22,57 грн, а середня ціна 1 кг шоколадних цукерок — 170 грн.

Пляшка шампанського «Артемівське» обійдеться в 100 грн, а пляшка коньяку «Шабо» п’ятирічної витримки об'ємом 0,5 л — 160 грн.

Безалкогольні напої обійдуться в 76,60 грн. За 2 л соку «Садочок» доведеться заплатити 38,30 грн, за 1,5 л води «Моршинська» — 11,30 грн, за 2 л напою «Живчик» — 27 грн.

Сім’ям, які бажають побачити на столі делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри вагою 120 г обійдеться в 250 грн, а за 200 г червоної риби доведеться заплатити 220 грн. Тому вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2090,70 грн.

Для киян вартість бюджетного варіанту новорічного столу складе 1784 грн, що на 8,3% більше вартості новорічного столу 2019 року. Стіл із делікатесами обійдеться жителям столиці в 2294 грн.