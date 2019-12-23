Новогодний стол-2020: сколько придется заплатить украинцам

Новогодний стол. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n131206-novogodniy-stol-2020-skolko-pridetsya-zaplatit-ukraincam.html

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Новогодний стол-2020 для украинцев будет стоить дороже, чем прошлогодний праздничный стол на 5,6%. По скромным подсчетам среднестатистическая украинская семья из четырех человек потратит на новогодний праздничный стол 1620,70 грн.

Такую сумму озвучил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

Для расчетов было взято традиционное для украинцев новогоднее меню, в которое входят салаты, мясные и рыбные продукты, фрукты, овощи, хлебобулочные изделия и напитки.

Так, 3 кг популярного салата «Оливье» обойдется в 140 грн, что на 7,9% дороже прошлогодних расценок. Для приготовления 1,5 кг салата «Селедка под шубой» придется потратить 120,22 грн. Самым дорогим ингредиентом данного салата является филе сельди, полкилограмма которого обойдется украинцам в 100 грн.

Ненамного возрастут расходы и на мясные продукты. Полкилограмма нарезки с сырокопченой колбасы «Салями» и копченого подчеревка стоит в среднем по 80 грн, свежий биток из свинины— 82,50 грн. За 1 кг свежего куриного филе придется заплатить в среднем 120 грн.

Итого стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 362,50 грн.

Полкилограмма сельди обойдется в 100 грн, 300 г твердого сыра — 60 грн, а пачка сливочного масла весом 200 г — 34 грн.

Средняя стоимость овощей на новогоднем столе составит 181,71 грн, а фруктов — 93 грн.

Килограммовый батон белого хлеба стоит 22,57 грн, а средняя цена 1 кг шоколадных конфет — 170 грн.

Бутылка шампанского «Артемовское» обойдется в 100 грн, а бутылка коньяка «Шабо» пятилетней выдержки объемом 0,5 л — 160 грн.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2 л сока «Садочок» придется заплатить 38,30 грн, за 1,5 л воды «Моршинская» — 11,30 грн, за 2 л напитка «Живчик» — 27 грн.

Семьям, желающим увидеть на столе деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры весом 120 г обойдется в 250 грн, а за 200 г красной рыбы придется заплатить 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2090,70 грн.

Для киевлян стоимость бюджетного варианта новогоднего стола составит 1784 грн, что на 8,3% больше стоимости новогоднего стола 2019 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2294 грн.