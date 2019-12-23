Переговоры в Минске: к концу 2019 состоится обмен пленными, фото: Reuters

https://racurs.ua/n131207-peregovory-v-minske-k-koncu-2019-sostoitsya-obmen-plennymi.html

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Обмен пленными между Украиной и Россией состоится до конца 2019 года.

Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала позиции по данному вопросу. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Представитель РФ на переговорах Борис Грызлов подтвердил информацию. Стороны договорились обменять пленных еще до конца нынешнего года.

Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года, — заявил Грызлов.

Договоренность подтвердила и так называемая омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Она сообщила, что точная дата обмена будет названа позже. Сейчас, по ее словам, стороны ведут работу по подготовке окончательного списка лиц.

Ранее Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины, рассказал о причине задержки обмена пленными. Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать соответствующие списки, поскольку Киев планирует вернуть максимальное количество людей, содержащихся в России и оккупированных территориях.