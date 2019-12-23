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Беркут. Фото: ТСН

Обвиняемых в расстреле людей на Институтской экс-беркутовцев хотят обменять — СМИ

23 дек 2019, 17:31
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Экс-беркутовцы, которые обвиняются в расстреле мирных протестующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года, могут быть вскоре переданы боевикам ДНР. Украинская сторона готова включить их в списки в рамках программы обмена пленными.

Об этом сообщает «Громадське ТБ», ссылаясь на собственные источники, причастные к данному уголовному процессу.

Для этих экс-беркутовцев готовятся изменить меру пресечения и соответствующее распоряжение уже подготовлено Генпрокуратурой. Решение об обмене экс-беркутовцев принималось на уровне высшего руководства страны.

Уже завтра, 24 декабря, должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 человек и ранения 80 человек на улице Институтской в Киеве.

Во время этого заседания и будет изменена мера пресечения для обвиняемых.

Напомним, что сегодня в Минске контактная группа согласовала условия обмена пленными, который должен состояться до конца текущего года.


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