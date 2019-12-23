Джонсон відкинув можливість перезавантаження відносин з Москвою, фото: borisjohnsonuk

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Ракурс

Перезавантаження відносин між Росією і Великою Британією не планується.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає неможливим діалог між країнами. Про це повідомляє The Spectator.

Він зазначив, що багато політиків планували переглянути відносини. За його словами, він разом з іншими міністрами закордонних справ і керівниками урядів вірив у можливість адекватної співпраці, але цього не відбудеться.

Дуже, дуже сумно, що я був неправий, — заявив глава британського уряду.

Джонсон назвав Російську Федерацію країною, з якою Британія разом боролась проти фашизму. Він розчарований, що ситуація змінилась, а сама Москва тепер сповідує принципи, які були близькі Третьому Рейху і його союзникам.

Раніше видання Time повідомило, що Росія вбила у Великій Британії 14 осіб, але Лондон ігнорує дані розвідки США. Про злочини, які було скоєні спецслужбами РФ за кордоном, розповіла журналістка Хайді Блейк.