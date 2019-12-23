Джонсон отверг возможность перезагрузки отношений с Москвой, фото: borisjohnsonuk

https://racurs.ua/n131209-djonson-iskluchaet-vozmojnost-perezagruzki-otnosheniy-s-moskvoy.html

Ракурс

Перезагрузка отношений между Россией и Великобританией не планируется.

Британский премьер-министр Борис Джонсон считает невозможным диалог между странами. Об этом сообщает The Spectator.

Он отметил, что многие политики планировали пересмотреть отношения. По его словам, он вместе с другими министрами иностранных дел и руководителями правительств верил в возможность адекватного сотрудничества, но этого не произойдет.

Очень, очень грустно, что я был неправ, — заявил глава британского правительства.

Джонсон назвал Российскую Федерацию страной, с которой Великобритания вместе боролась против фашизма. Он разочарован, что ситуация изменилась, а сама Москва теперь исповедует принципы, которые были близки Третьему Рейху и его союзникам.

Ранее издание Time сообщило, что Россия убила в Великобритании 14 человек, но Лондон игнорирует данные разведки США. О преступлениях, которые были совершены спецслужбами РФ за рубежом, рассказала журналистка Хайди Блейк.