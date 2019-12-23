Стрельба произошла сегодня утром в Гидропарке, фото:

https://racurs.ua/n131208-strelba-v-kieve-tyajelo-ranen-voditel-toyota-obyavlen-plan-sirena-smi.html

Ракурс

В Киеве в 15.30 был объявлен план «Сирена» в связи со стрельбой, произошедшей сегодня утром Днепровском районе столицы.

Там в Гидропарке возле кафе «Камышовый кот» в результате стрельбы был ранен водитель автомобиля Toyota. Об этом сообщает издание «Информатор» со ссылкой на информированные источники.

По предварительной информации, водитель Toyota находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что злоумышленник передвигался на автомобиле Volkswagen Passat серого цвета. После стрельбы он поехал в направлении моста Патона.

Стрелку ориентировочно 30−40 лет, он высокого роста. В момент совершения преступления его лицо было закрыто банданой. При себе он, вероятно, имеет оружие.

Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией по этому преступлению, звонить на линию «102».

План «Сирена» вводится в случае розыска преступников, представляющих повышенную общественную опасность.

Напомним, вчера в результате стрельбы на проспекте Леся Курбаса в Киеве были ранены двое прохожих.