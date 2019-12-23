Стрілянина сталася сьогодні вранці в Гідропарку

https://racurs.ua/ua/n131208-strilyanyna-v-kyievi-vajko-poraneno-vodiya-toyota-ogolosheno-plan-syrena-zmi.html

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У Києві о 15.30 було оголошено план «Сирена» у зв’язку зі стріляниною, яка сталася сьогодні вранці Дніпровському районі столиці.

Там у Гідропарку біля кафе «Очеретяний кіт» внаслідок стрілянини було поранено водія автомобіля Toyota. Про це повідомляє видання «Інформатор» з посиланням на інформовані джерела.

За попередньою інформацією, водій Toyota перебуває у тяжкому стані.

Зазначається, що зловмисник пересувався на автомобілі Volkswagen Passat сірого кольору. Після стрілянини він рушив в напрямку моста Патона.

Стрілку орієнтовно 30−40 років, він високого зросту. В момент вчинення злочину його обличчя було закрите банданою. При собі він, ймовірно, має зброю.

Правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо цього злочину, телефонувати на лінію «102».

План «Сирена» запроваджується в разі розшуку злочинців, які представляють підвищену суспільну небезпеку.

Нагадаємо, вчора в результаті стрілянини на проспекті Леся Курбаса в Києві було поранено двох перехожих.