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Стрілянина сталася сьогодні вранці в Гідропарку
Стрілянина в Києві: важко поранено водія Toyota, оголошено план «Сирена» — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n131208-strilyanyna-v-kyievi-vajko-poraneno-vodiya-toyota-ogolosheno-plan-syrena-zmi.htmlРакурс
У Києві о 15.30 було оголошено план «Сирена» у зв’язку зі стріляниною, яка сталася сьогодні вранці Дніпровському районі столиці.
Там у Гідропарку біля кафе «Очеретяний кіт» внаслідок стрілянини було поранено водія автомобіля Toyota. Про це повідомляє видання «Інформатор» з посиланням на інформовані джерела.
За попередньою інформацією, водій Toyota перебуває у тяжкому стані.
Зазначається, що зловмисник пересувався на автомобілі Volkswagen Passat сірого кольору. Після стрілянини він рушив в напрямку моста Патона.
Стрілку орієнтовно 30−40 років, він високого зросту. В момент вчинення злочину його обличчя було закрите банданою. При собі він, ймовірно, має зброю.
Правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо цього злочину, телефонувати на лінію «102».
План «Сирена» запроваджується в разі розшуку злочинців, які представляють підвищену суспільну небезпеку.
Нагадаємо, вчора в результаті стрілянини на проспекті Леся Курбаса в Києві було поранено двох перехожих.
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