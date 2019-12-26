Обмен пленными с ОРДЛО ожидается 29 декабря — СМИ РФ. Фото: dt.ua

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Ракурс

Обмен пленными между украинской стороной и пророссийскими боевиками в Донецке и Луганске ожидается в ближайшее воскресенье, 29 декабря.

Об окончательном согласовании именно этой даты сегодня сообщило российское издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на два осведомленных источника. По их информации, еще прорабатываются детали предстоящего обмена пленными, но по поводу даты дискуссий уже нет.

Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное, — отметил один из собеседников.

Обмен должен проходить по формуле «всех установленных на всех установленных». Но из-за того, что около 40 человек, внесенных в списки на передачу боевикам, попросили не обменивать их, члены ОРДЛО хотят до дня обмена удостовериться, что отказ от обмена был добровольным. Проверкой якобы должен заняться глава гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе в Минске Тони Фриш.

При этом число обмениваемых лиц с обеих сторон пока что неизвестно. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что ожидает возвращения в Украину около 70 пленных. В свою очередь российские СМИ писали, что пророссийским боевикам выдадут около 250 человек.

Напомним, договоренность об обмене пленными между Украиной и ОРДЛО до Нового года была достигнута на встрече «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Последний подобный обмен состоялся в декабре 2017 года.