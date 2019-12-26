Александр Писарук, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n131336-sud-arestoval-imuschestvo-glavy-pravleniya-rayffayzen-banka-aval-smi.html

Ракурс

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал имущество главы правления «Райффайзен банка Аваль» Александра Писарука.

Арестованное движимое и недвижимое имущество. Об этом сообщает агентство «Українські новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В то же время источник не уточнил, какое именно имущество арестовано.

Писарук подозревается в причастности к завладению 1,2 мдрд грн стабилизационного кредита Нацбанка, выданного в 2014 году. Всего в рамках этого уголовного производства подозрение было объявлено восьми лицам.

Напомним, в ноябре ВАКС избрал для Писарука меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн. Тогда же пресс-служба «Райффайзен банка Аваль» обнародовала заявление о том, что банк внесет за Писарука эту сумму.