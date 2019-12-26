КСУ отклонил законопроект Зеленского о лишении депутатства за кнопкодавство, фото — job-sbu.org

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Конституционный суд отклонил президентский законопроект о прекращении полномочий депутата за кнопкодавство.

Заключение по законопроекту № 1027 о досрочном прекращении полномочий нардепов сегодня появится на сайте КСУ, но, по словам представителя президента в суде Федора Вениславского, Конституционный суд признал неконституционным этот документ, сообщает «Лига».

Зеленский еще в начале каденции новой Рады подал в парламент законопроект, в котором устанавливал дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Инициатива Зеленского предусматривала, что лишить депутатства можно было, если бы лицо переставало быть гражданином Украины или выехало на постоянное проживание за границу; суд установил бы, что депутат занимался кнопкодавством; депутат прогулял треть пленарных заседаний Рады или комитета в течение одной сессии (по решению Верховного суда).

Вениславский пояснил, что КСУ считает инициативу Зеленского такой, что не соответствует требованиям ст. 157 Конституции Украины. В этой статье говорится о том, что «Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины».

В пресс-службе КСУ отметили, что вывод опубликуют на сайте суда сегодня. На сайте говорится, что 24 декабря Большой палатой КСУ предоставлено заключение № 9-в/2019.

Отзыв нардепа по уважительной причине происходит в Раде по представлению комитета, занимающегося вопросами депутатской этики. Депутатов-совместителей лишить мандата может только суд, но обращаться к нему должен спикер парламента.

Напомним, что 17 декабря стало известно, что КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского о назначении президентом глав ГБР и НАБУ.