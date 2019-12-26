Трансплантация органов. Фото: Creative Commons Zero - CC0

https://racurs.ua/n131333-transplantaciya-organov-zakon-prinyat-chto-delat-dalshe.html

Ракурс

Приняв законопроект о трансплантации органов, Верховная Рада лишь открыла возможность развития трансплантологии, устранив все законодательные преграды.

Как пишет в своем блоге на «Ракурсе» народный депутат Валерий Дубиль, теперь все зависит от исполнительной власти и местных администраций, ведь принятие закона — это только начало большого пути по развитию трансплантации органов. А на нем надо сделать много.

В частности, по его словам, нужно не просто создать единую информационную систему, но и сделать ее функциональной — наполнить информацией о донорах и реципиентах и предоставить всем медицинским учреждениям возможность доступа к ней.

Также надо изучить и обеспечить местом работы трансплант-координаторов — основных «супервайзеров» процесса трансплантации органов. Нужно создать и обеспечить возможность работы бригад по изъятию донорских органов и определить организации, которые обеспечат их транспортировку с мест изъятия в трансплантационные центры.

В реанимационных отделениях необходимо обеспечить возможность установления факта смерти мозга — закупив соответствующее оборудование и обучив персонал. И главное — необходимо обеспечить финансирование проведения трансплантации органов по схеме «деньги идут за пациентом».

«И еще многое и многое другое, без чего невозможно функционирование и развитие системы трансплантации органов в стране. Все это требует значительных финансов, значительного времени и интенсивной скоординированной работы многих специалистов в Минздраве, местных администрациях и медицинских учреждениях», — пишет нардеп.