Трансплантація органів. Фото: Creative Commons Zero - CC0

https://racurs.ua/ua/n131333-transplantaciya-organiv-zakon-uhvaleno-scho-robyty-dali.html

Ракурс

Ухваливши законопроект про трансплантацію органів, Верховна Рада лише відкрила можливість розвитку трансплантології, усунувши всі законодавчі перепони.

Як пише у своєму блозі на «Ракурсі» народний депутат Валерій Дубіль, тепер все залежить від виконавчої влади та місцевих адміністрацій, адже ухвалення закону — це тільки початок великого шляху з розвитку трансплантації органів. А на ньому треба зробити багато.

Зокрема, за його словами, потрібно не просто створити єдину інформаційну систему, а й зробити її функціональною — наповнити інформацією про донорів та реципієнтів та надати всім медичним закладам можливість доступу до неї.

Також треба вивчити та забезпечити місцем роботи трансплант-координаторів — основних «супервайзерів» процесу трансплантації органів. Потрібно створити та забезпечити можливість роботи бригад з вилучення донорських органів та визначити організації, які забезпечать їх транспортування з місць вилучення до трансплантаційних центрів.

У реанімаційних відділеннях треба забезпечити можливість встановлення факту смерті мозку — закупивши відповідне обладнання та навчивши персонал. І головне — необхідно забезпечити фінансування проведення трансплантації органів за схемою «гроші йдуть за пацієнтом».

«І ще багато і багато іншого, без чого неможливе функціювання та розвиток системи трансплантації органів у країні. Все це потребує значних фінансів, значного часу та інтенсивної скоординованої праці багатьох спеціалістів у МОЗ, місцевих адміністраціях та медичних закладах», — пише нардеп.