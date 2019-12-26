КСУ відхилив законопроект Зеленського про позбавлення депутатства за кнопкодавство, фото — job-sbu.org

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Конституційний суд відхилив президентський законопроект про припинення повноважень депутата за кнопкодавство.

Висновок щодо законопроекту № 1027 про дострокове припинення повноважень нардепів сьогодні з’явиться на сайті КСУ, але, за словами представника президента в суді Федора Веніславського, Конституційний суд визнав неконституційним цей документ, повідомляє «Ліга».

Зеленський ще на початку каденції нової Ради подав до парламенту законопроект, у якому встановлював додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата.

Ініціатива Зеленського передбачала, що позбавити депутатства можна було, якби особа припинила бути громадянином України або виїхала на постійне проживання за кордон; суд встановив би, що депутат займався «кнопкодавством», тобто голосував неособисто; депутат прогуляв третину пленарних засідань Ради або комітету протягом однієї сесії (за рішенням Верховного суду).

Веніславський пояснив, що КСУ вважає ініціативу Зеленського такою, що не відповідає вимогам ст. 157 Конституції України. У цій статті йдеться про те, що «Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України».

У прес-службі КСУ зазначили, що висновок опублікують на сайті суду сьогодні. На сайті йдеться про те, що 24 грудня 2019 року Великою палатою КСУ надано висновок № 9-в/2019.

Відкликання нардепа з поважної причини відбувається у Раді за поданням комітету, що займається питаннями депутатської етики. Депутатів-сумісників позбавити мандата може тільки суд, але звертатися до нього повинен спікер парламенту.

Нагадаємо, що 17 грудня стало відомо, що КСУ визнав неконституційним законопроект Зеленського про призначення президентом голів ДБР і НАБУ.