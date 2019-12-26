Олександр Писарук, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n131336-sud-areshtuvav-mayno-golovy-pravlinnya-rayfayzen-banku-aval-zmi.html

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) арештував майно голови правління «Райфайзен банку Аваль» Олександра Писарука.

Заарештоване рухоме та нерухоме майно. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Водночас джерело не уточнило, яке саме майно заарештоване.

Писарук підозрюється у причетності до заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку, виданого в 2014 році. Всього в межах цього кримінального провадження підозра була оголошена восьми особам.

Нагадаємо, у листопаді ВАКС обрав для Писарука запобіжний захід у виді застави на суму 5 млн грн. Тоді ж прес-служба «Райфайзен банку Аваль» оприлюднила заяву про те, що банк внесе за Писарука цю суму.