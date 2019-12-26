Аваков і сам не впевнений: американський повірений про справу Шеремета

https://racurs.ua/ua/n131343-avakov-i-sam-ne-vpevnenyy-amerykanskyy-povirenyy-pro-spravu-sheremeta.html

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Арсен Аваков, очільник Міністерства внутрішніх справ України, і сам не впевнений у висновках у справі про вбивство Павла Шеремета.

Таку думку висловив журналістам тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, пише «Українська правда».

За словами дипломата, Аваков дав окремий брифінг для іноземних послів у справі про вбивство Шеремета і попросив деякі держави про допомогу в цьому розслідуванні.

Він не повідомив нам про свої висновки, але сказав, що попереду «багато роботи», тому я не думаю, що він і сам впевнений, — наголосив Тейлор.

Дипломат додав, що читає українські ЗМІ і «прекрасно розуміє, що є запитання».

Шеремета підірвали влітку 2016 року в центрі Києва. Вибухівка була закладена під його автомобіль. Через три роки безрезультатного розслідування на початку цього місяця в МВС заявили про затримання п’ятьох підозрюваних у вбивстві журналіста: військової медсестри Яни Дугарь, дитячого хірурга і волонтера Юлії Кузьменко, бійця АТО і музиканта Андрія Антоненка, а також подружжя-добровольців Владислава й Інни Грищенків.

Антоненка назвали організатором убивства, а Кузьменко закидають безпосередньо мінування автомобіля Шеремета. Цих двох фігурантів суд арештував до лютого, а Дугарь посадили під домашній арешт.