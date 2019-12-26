Ввезення секонд-хенду в Україну можуть заборонити

Секонд-хенд. Фото: NikopolNews

https://racurs.ua/ua/n131342-vvezennya-sekond-hendu-v-ukrayinu-mojut-zaboronyty.html

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Ввезення секонд-хенду в Україну хочуть заборонити. Міністерство соціальної політики буде вносити пропозицію про заборону ввезення в Україну вживаних речей під виглядом гуманітарної допомоги для їх подальшого продажу.

Про це заявив міністр соцполітики України Олег Коваль під час сьогоднішнього брифінгу.

Міністр уточнив, що нормативні документи, що регулюють дане питання, готуються міністерством спільно з Державною митною службою.

Коваль заявив, що в Україну можна буде ввозити спеціальну форму для пожежних високої якості, обладнання для водолазів та інші подібні речі. Ввезення секонд-хенду буде регулюватися на державному рівні.

Державні підприємства зобов’яжуть подавати до міністерства соцполітики листи про отримання гуманітарної допомоги у зазначеній кількості з подальшим взяттям отриманих речей на баланс. Якщо під час перевірки буде встановлено, що секонд-хенд не проведений по бухгалтерії, то держслужбовці понесуть за це покарання.

Міністр зазначив, що в Україні часто під виглядом гуманітарної допомоги ввозяться речі для подальшої реалізації без сплати митних платежів.

Коваль стверджує, що кожного тижня держава втрачає близько 2 млн дол. через несплату митних платежів при ввезенні секонд-хенду. Річні втрати бюджету становлять близько 3 млрд дол.