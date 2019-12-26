Ввоз секонд-хенда в Украину могут запретить

Секонд-хенд. Фото: NikopolNews

https://racurs.ua/n131342-vvoz-sekond-henda-v-ukrainu-mogut-zapretit.html

Ракурс

Ввоз секонд-хенда в Украину хотят запретить. Министерство социальной политики будет вносить предложение о запрете ввоза в Украину подержанных вещей под видом гуманитарной помощи для дальнейшей продажи.

Об этом заявил министр соцполитики Украины Олег Коваль во время сегодняшнего брифинга.

Министр уточнил, что нормативные документы, регулирующие данный вопрос, готовятся министерством совместно с Государственной таможенной службой.

Коваль заявил, что в Украину можно будет ввозить специальную форму для пожарных высокого качества, оборудование для водолазов и другие подобные вещи. Ввоз секонд-хенда будет регулироваться на государственном уровне.

Государственные предприятия обяжут подавать в министерство соцполитики письма о получении гуманитарной помощи в указанном количестве с последующим взятием полученных вещей на баланс. Если во время проверки будет установлено, что секонд-хенд не был оприходован по бухгалтерии, то госслужащие понесут за это наказание.

Министр отметил, что в Украине зачастую под видом гуманитарной помощи ввозятся вещи для дальнейшей реализации без уплаты таможенных платежей.

Коваль утверждает, что еженедельно государство теряет около 2 млн долл. из-за неуплаты таможенных платежей при ввозе секонд-хенда. Годовые потери бюджета из-за этого составляют около 3 млрд долл.