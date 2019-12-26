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Ракурс
В Киеве на Виноградаре неизвестные выстрелили женщине в голову. Фото: lastday.club

В Киеве неизвестные средь бела дня выстрелили женщине в голову (ВИДЕО)

26 дек 2019, 16:52
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В Киеве посреди бела дня произошла стрельба на жилмассиве «Виноградарь».

Вооруженный инцидент произошел на местном рынке. Неизвестные злоумышленники были на автомобиле. Из салона машины они выстрелили в сторону 60-летней женщины, которая находилась возле пункта обмена валют. Об этом 26 декабря сообщает сообщество «Киев. Оперативный» в Facebook.

Отмечается, что пуля попала женщине в голову. Предварительно известно, что стреляли резиновыми пулями из пистолета. Пострадавшая жива, ее госпитализировали.

На месте происшествия работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства происшествия. В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве произошедшее пока не комментировали.

Напомним, на днях в Николаеве местная 38-летняя жительница получила касательное повреждение шеи, когда выгуливала собак неподалеку стрельбища, на котором тренируются полицейские.

Источник: Ракурс


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