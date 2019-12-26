Проект подозрения Звиробий и Федине не согласовала Генпрокуратура

София Федина и Маруся Звиробий, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n131340-proekt-podozreniya-zvirobiy-i-fedine-ne-soglasovala-genprokuratura.html

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Генеральная прокуратура Украины не согласовала проект сообщения о подозрении народному депутату из «Европейской солидарности» Софии Федине и волонтеру Маруси Звиробий по делу об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Анжелика Иванова, сообщает ТСН.

Сообщение о подозрении, насколько мне известно, было возвращено Генеральной прокуратурой без согласования, аргументируя это тем, что нет решения в отношении другого лица, являющегося народным депутатом Украины, — сообщила Иванова.

Она отметила, что проект сообщение о подозрении не будет согласован, пока не будет принято решение в отношении Федины.

По ее словам, в ходе следствия это сообщение о подозрении может быть скорректировано или подготовлен другой документ.

Как будет развиваться ситуация дальше — я пока предсказать не могу, — подчеркнула Иванова.

В конце октября Федина и Звиробий опубликовали на видеосервисе YouTube видео, в котором, в частности, обсуждалась возможность гибели Зеленского во время его пребывания в зоне боевых действий на Донбассе, например, в случае вражеского обстрела.

Напомним, Звиробий сегодня пришла на допрос в ГБР.