Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР. Фото: ТСН

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Маруся Звиробий, волонтер, которая фигурирует в деле об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому, сегодня пришла на допрос в ГБР.

Следователи Государственного бюро расследований допросят ее в качестве свидетеля. Звиробий еще 2 декабря приходила в ГБР, но на самом допросе не была. Тогда она подала в канцелярию ведомства запросы, чтобы узнать, что именно ей инкриминируют и в каком процессуальном статусе она находится.

Звиробий в комментарии журналистам заявила, что будет защищать в суде подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как известно, Звиробий и народный депутат из фракции «Европейская солидарность» София Федина 26 октября опубликовали на видеосервисе YouTube видео, в котором обсуждали возможные варианты гибели Зеленского во время его пребывания на Донбассе.

Напомним, в ноябре в ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в связи с угрозой убийством в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Впоследствии детективы Государственного бюро расследований устроили обыски в доме волонтера Маруси Звиробий. После следственных действий волонтер снова высказала угрозы в адрес президента.