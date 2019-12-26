Маруся Звіробій прийшла на допит в ДБР. Фото: ТСН

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Маруся Звіробій, волонтер, яка фігурує у справі про погрози президентові України Володимирові Зеленському, сьогодні прийшла на допит в ДБР.

Слідчі Державного бюро розслідувань допитають її як свідка. Звіробій ще 2 грудня приходила в ДБР, але на самому допиті не була. Тоді вона подала до канцелярії відомства запити, аби дізнатися, що саме їй інкримінують і в якому процесуальному статусі перебуває.

Звіробій у коментарі журналістам заявила, що захищатиме у суді підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як відомо, Звіробій та народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Софія Федина 26 жовтня опублікували на відеосервісі YouTube відео, в якому обговорювали можливі варіанти загибелі Зеленського під час його перебування на Донбасі.

Нагадаємо, у листопаді в ДБР спрямувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру у зв’язку з погрозою вбивством щодо президента України Володимира Зеленського.

Згодом детективи Державного бюро розслідувань влаштували обшуки в будинку волонтера Марусі Звіробій. Після слідчих дій волонтер знову висловила погрози на адресу президента.