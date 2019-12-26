«Укренерго»: імпорт електроенергії з РФ не знищить українських виробників. Фото: narazi.media

https://racurs.ua/ua/n131314-v-ukrenergo-poyasnyly-chomu-import-elektroenergiyi-z-rf-ne-znyschyt-ukrayinskyh-vyrobnykiv.html

Ракурс

Імпорт електроенергії з Російської Федерації не загрожує українським виробникам.

Максимальний імпорт електроенергії з Росії становить 10−15% від загального українського попиту. Тому купівля такої кількості електрики не становить загрозу для України. Про це 26 грудня повідомив керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук в інтерв’ю «РБК-Україна», яке опубліковане на YouTube.

За його словами, економічно доцільно купувати електроенергію в Росії, якщо вона дешевша української.

Якщо там електроенергія дешевша, а в Україні дорожча, є економічний стимул купити там, де електроенергія дешевша, і продати її собі. Що й роблять деякі трейдери, пов’язані з великими споживачами електричної енергії. І не пов’язані тепер вже з великими споживачами теж це роблять, в окремі години й дні, коли це дозволено, — зазначив Ковальчук.

Нагадаємо, 25 грудня президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон № 2233, який вносить низку змін до закону «Про ринок електричної енергії». Документ запроваджує заборону на продаж та постачання імпортованої електроенергії з Росії, але законом передбачена норма, яка дозволяє Кабінету міністрів на певний час скасовувати таку заборону з метою уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергетичній системі України.