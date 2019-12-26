Всеволод Ковальчук, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n131308-golova-ukrenergo-zayavyv-scho-yogo-shantajuut-nevidomi.html

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Всеволод Ковальчук, голова національної енергетичної компанії «Укренерго», котра здійснює управління Об'єднаною енергосистемою України та передачу електроенергії магістральними електромережами від виробників до обленерго, стверджує, що його шантажують наразі невстановлені особи.

За словами Ковальчука, активна фаза шантажу триває з червня цього року. Про це він заявив в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Чиновник зазначив, що шантаж здійснюється через анонімні Telegram-канали, куди здійснюється вкидання відповідної інформації.

Кожному такому вкиду інформації, яку вони називають компроматом на мене, передує спроба достукатися до мене через Telegram, WhatsApp або ще якось якихось людей, які шифруються, натяками розмовляють, що у них є багато чогось, що вони можуть передати пресі, якщо я не піду на контакт, — наголосив чиновник.

Варто додати, що в Україні з 1 липня цього року запрацювала нова модель ринку електроенергії, запроваджена згідно зі взятими нашою державою зобов’язаннями по Третьому енергетичному пакету Євросоюзу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора підписав закон № 2233, який запроваджує заборону на продаж та постачання імпортованої електроенергії з Росії.