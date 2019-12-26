Пожежа в Одесі: ідентифікували останню жертву пожежі — науковця-біолога, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131307-v-odesi-identyfikuvaly-ostannu-jertvu-pojeji-naukovcya-biologa.html

Ракурс

Під час пожежі в одеському коледжі, яка сталася 4 грудня, трагічно загинув видатний український науковець Борис Александров.

Його тіло упізнали в Одесі, Александров став останнім ідентифікованим загиблим в пожежі у коледжі на Троїцькій. Всього під час цієї трагедії загинуло 16 осіб.

Александров був директором Інституту морської біології НАН України, мав звання доктора біологічних наук, був професором, членом-кореспондентом НАН України. Він досліджував прибережні екосистем Чорного моря. З 1994 року й до 2014 року був керівником Одеського філіалу Інституту біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України, згодом очолив Інститут морської біології НАН України. У 2015 році його обрали членом-кореспондентом Академії наук.

Поховають Александрова 27 грудня, прощатимуться з ним на біологічному факультеті Одеського національного університету, повідомляє «Думская».

Сьогодні в Одесі поховають студенток економічного коледжу Катерину П’яночкіну і Юлію Маркіну. Їм було тільки по 16 років.

«Ракурс» повідомляв, що експерти встановили, як починалася пожежа в одеському коледжі.